Красноярский железнодорожный узел устроил два контролируемых схода лавин в горной местности Кузнецкого Алатау.

2026-04-10 10:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На наиболее подверженном лавинам участке Красноярской железной дороги - перегоне Лужба - Чарыш, который находится на границе Хакасии и Кемеровской области, для обеспечения безопасного движения поездов, железнодорожники провели 2 принудительных спуска снежных масс.

Работы осуществлялись на небольшом участке железнодорожного полотна в горах Кузнецкого Алатау, где дорога оказалась втиснута между скалами и рекой Томь.

Как подчеркивают эксперты инфраструктурного комплекса КрасЖД, максимальная толщина снежного покрова, замеченная на склонах, прилегающих к перегону Лужба - Чарыш, превышает 3,5 м - это рекорд последних 10 лет.

В связи с весенним потеплением снег стал влажным, начал таять и достиг критической массы. По этой причине движение поездов на перегоне осуществлялось только по одному пути, защищенному специальной противолавинной галереей.

Красноярской железной дорогой было принято решение о проведении профилактических взрывов на вершинах 8 логов, чтобы предотвратить самопроизвольный сход снежных масс на второй путь, проложенный вдоль реки Томь.

В целом, в местах их отрыва было заложено около 580 кг взрывчатого вещества. В результате искусственно проведенных спусков со склонов сошло 24 тыс. куб. м снега. Все снежные массы попали в безопасные ложбины и специальные улавливающие траншеи.

Работы проводились в период технологических «окон», когда нет движения поездов.

Сейчас угроза самопроизвольного схода лавины на участке Лужба - Чарыш устранена, движение поездов осуществляется по обоим путям.

Стоит отметить, что на горной трассе КрасЖД, пролегающей от Бискамжи до Междуреченска и связывающей Хакасию с Кемеровской областью, насчитывается 18 участков с лавинной опасностью. Железнодорожники из Красноярска проводят наблюдение за состоянием снежного покрова на склонах. Режим повышенного внимания будет сохраняться до конца апреля, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

