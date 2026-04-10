Двойной состав "Ласточки" из Нижнего Новгорода в Москву будет работать во время майских торжеств.

2026-04-10 09:50
Двойной состав
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двойной состав быстрого поезда № 723 «Ласточка» будет следовать по маршруту Нижний Новгород – Москва в праздничные дни мая под управлением ОАО «РЖД».

Из Москвы десятивагонный состав отправится 30 апреля в 21:15, прибыв в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из Нижнего Новгорода поезд отправится 4 мая в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

Перевозки быстрыми поездами на Горьковской железной дороге осуществляются на современных электропоездах «Ласточка» в 5- и 10-вагонном исполнении  на новом двухэтажном поезде «Буревестник». ОАО «РЖД» отслеживает изменения спроса, при необходимости увеличивая количество вагонов.

Отметим, что пассажиры быстрого поезда № 723 «Ласточка» могут опробовать сервис, который позволяет подтверждать личность без предъявления бумажных документов. Такой вид идентификации доступен пассажирам старше 18 лет, которые при покупке билета указали данные действующего паспорта и дали согласие на доступ РЖД к биометрии. Также необходима регистрация в Единой биометрической системе и Госуслугах.

Проездные документы можно оформить через веб-приложение или мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробную информацию о правилах оформления билетов и о движении поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

