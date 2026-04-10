В 2026 году Свердловская железнодорожная сеть проведет модернизацию 111 км трассы в Пермском регионе.

2026-04-10 09:21
В 2026 году СвЖД намерена провести ремонтные работы на 111,1 км железнодорожного пути в Пермском крае, а также заменить 41 стрелочный перевод. Интенсивная фаза путевых работ в Прикамье стартует в конце апреля и продолжится до ноября. В общей сложности предполагается обновить 11 перегонов.

Сейчас железнодорожники занимаются подготовительными действиями: подготавливают путевую технику, доставляют щебень на склады, перемещают собранные секции рельсошпальной решетки на станции, которые находятся рядом с местами предстоящего ремонта.

Крупномасштабный ремонт пути начнется с рокадных направлений: перегоны Калино – Лямино, Березники-Сортировочная – Яйва и другие. На основном маршруте Транссиба работы будут проводиться поэтапно с июня по сентябрь на перегонах Менделеево – Григорьевская, Оверята – Курья, Мулянка – Юг, Кишерть – Шумково, Шаля – Вогулка. Капитальный ремонт включает в себя полный комплекс работ – очистку щебеночного балласта, планировку площадки земляного полотна, устройство водоотводных кюветов, укладку рельсовых плетей. В работах примут участие более 300 железнодорожников, будут задействованы 3 путевых машинных станции, более 30 единиц техники, а также 7 механизированных комплексов, включающих экскаваторы и бульдозеры.

С целью увеличения пропускной способности магистрали во время ремонтной кампании для поездов будут разработаны специальные графики. Это позволит своевременно регулировать движение и избежать сбоев в процессе перевозок.

Ежегодно объем и характер ремонта определяются на основе плановых графиков обновления пути, а также в соответствии с результатами диагностики текущего состояния полотна. Своевременно проведенные путевые работы гарантируют безопасность и надежность перевозок, позволяют на отремонтированных участках увеличить допустимые скорости движения для пассажирских и грузовых поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

