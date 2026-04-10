Загрузка на Приволжской железной дороге в марте нынешнего года увеличилась на 5%

09:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативным данным, в марте 2026 года на Приволжской железной дороге было погружено 2,7 млн тонн груза. Это на 5% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот в марте 2026 года увеличился на 15,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составил 8,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывая пробег вагонов в порожнем состоянии за тот же период, увеличился на 14% и составил 10,6 млрд тонно-км.

За период с января по март 2026 года было погружено 7,4 млн тонн груза, что на 3,4% меньше, чем за тот же период годом ранее, согласно оперативным данным.

В первые 3 месяца 2026 года на ПривЖД было погружено:

нефти и нефтепродуктов – 3,1 млн тонн (-9,5% к показателю января – марта 2025 года);

химических и минеральных удобрений – 1,2 млн тонн (+16,5%);

зерна – 793,1 тыс. тонн (рост – в 2 раза);

химикатов и соды – 742,5 тыс. тонн (-17,5%);

черных металлов – 336,4 тыс. тонн (-18,3%);

цемента – 361 тыс. тонн (-8,7%).

Грузооборот за период с января по март 2026 года увеличился на 0,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составил 21,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывая пробег вагонов в порожнем состоянии за тот же период, уменьшился на 0,4% и составил 28,6 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.