Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на Приволжской железной дороге в марте нынешнего года увеличилась на 5%

2026-04-10 09:12
Согласно оперативным данным, в марте 2026 года на Приволжской железной дороге было погружено 2,7 млн тонн груза. Это на 5% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот в марте 2026 года увеличился на 15,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составил 8,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывая пробег вагонов в порожнем состоянии за тот же период, увеличился на 14% и составил 10,6 млрд тонно-км.

За период с января по март 2026 года было погружено 7,4 млн тонн груза, что на 3,4% меньше, чем за тот же период годом ранее, согласно оперативным данным.

В первые 3 месяца 2026 года на ПривЖД было погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 3,1 млн тонн (-9,5% к показателю января – марта 2025 года);
  • химических и минеральных удобрений – 1,2 млн тонн (+16,5%);
  • зерна – 793,1 тыс. тонн (рост – в 2 раза);
  • химикатов и соды – 742,5 тыс. тонн (-17,5%);
  • черных металлов – 336,4 тыс. тонн (-18,3%);
  • цемента – 361 тыс. тонн (-8,7%).

Грузооборот за период с января по март 2026 года увеличился на 0,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составил 21,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывая пробег вагонов в порожнем состоянии за тот же период, уменьшился на 0,4% и составил 28,6 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru