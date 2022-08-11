«Ласточки» станут основным видом транспорта для гостей и участников фестиваля «Метафест»

16:43

12 и 13 августа, в период проведения ежегодного мультиформатного музыкального фестиваля «Метафест», пригородным поездам «Ласточка» на маршруте Самара – Жигулевск – Самара назначена дополнительная остановка в месте проведения мероприятия – платформе Им. В. Грушина.

Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой совместно с компанией-перевозчиком АО «Самарская ППК» в целях обеспечения транспортной доступности для гостей и участников фестиваля.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на нашем сайте и в приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.