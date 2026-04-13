Транспортировка быстрыми железнодорожными составами по Горьковской линии в первом квартале нынешнего года увеличилась на 13%

С января по март 2026 года было перевезено около 1 млн пассажиров на скоростных поездах «Ласточка» и «Буревестник», которые следуют по Горьковской железной дороге в связи с Нижним Новгородом. Это на 13% больше, чем за тот же период 2025 года.

Почти 912 тыс. человек воспользовались скоростными поездами по маршруту Нижний Новгород – Москва, включая 589 тыс. на «Ласточках» и 322,5 тыс. на «Буревестнике». Рост по сравнению с I кварталом прошлого года составил 13%.

38,2 тыс. пассажиров отправились на «Ласточках» между столицей Приволжья и Кировом (+1,9%), а между Нижним Новгородом и Ивановом – 22,8 тыс. (+17,1%).

«Ласточки» следуют по Горьковской железной дороге в 5- и 10-вагонном исполнении, а двухэтажный поезд «Буревестник» состоит из 10 вагонов. ОАО «РЖД» мониторит изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в поездах.

Проездные документы можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.