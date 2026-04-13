Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом триместре 2026 года более 1,7 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами помощи на станциях Дальневосточной железной дороги.

2026-04-13 10:13
С января по март 2026 года более 1,7 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной железной дороги. Наибольшим спросом эта услуга пользовалась в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Лесозаводске, Уссурйиске и Биробиджане.

Пассажирам с ограниченными возможностями предоставляется доступ к всем зонам вокзального комплекса, включая кассы, залы ожидания, санузлы, камеры хранения, медицинский пункт, посадочные площадки. Услуги сопровождения предоставляются бесплатно.

На Дальневосточной железной дороге активно работают над улучшением доступности пассажирской инфраструктуры. За последние годы вокзалы в Хабаровске, Гродеково, Владивостоке были оснащены лифтами для пассажиров с ограниченными возможностями. Кроме того, в столице Приморья установлено подъемное устройство для перемещения между пешеходным мостом и пассажирской платформой. В 2025 году в Нерюнгри были заменены тактильные указатели на пассажирской платформе и привокзальной площади.

Также на ДВЖД обновляются вагоны в поездах дальнего следования и пригородные электропоезда, которые удобны для путешествий пассажиров с ограниченными возможностями.

С информацией о предоставляемых услугах и льготах для пассажиров с ограниченными возможностями, а также с электронной картой доступности вокзалов России можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими возможностями», подраздел «Помощь на вокзалах».

Подать заявку на обслуживание пассажира с ограниченными возможностями можно по бесплатному круглосуточному телефону Центра содействия мобильности ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте: info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru