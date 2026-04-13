В первом триместре 2026 года более 1,7 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами помощи на станциях Дальневосточной железной дороги.

10:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2026 года более 1,7 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной железной дороги. Наибольшим спросом эта услуга пользовалась в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Лесозаводске, Уссурйиске и Биробиджане.

Пассажирам с ограниченными возможностями предоставляется доступ к всем зонам вокзального комплекса, включая кассы, залы ожидания, санузлы, камеры хранения, медицинский пункт, посадочные площадки. Услуги сопровождения предоставляются бесплатно.

На Дальневосточной железной дороге активно работают над улучшением доступности пассажирской инфраструктуры. За последние годы вокзалы в Хабаровске, Гродеково, Владивостоке были оснащены лифтами для пассажиров с ограниченными возможностями. Кроме того, в столице Приморья установлено подъемное устройство для перемещения между пешеходным мостом и пассажирской платформой. В 2025 году в Нерюнгри были заменены тактильные указатели на пассажирской платформе и привокзальной площади.

Также на ДВЖД обновляются вагоны в поездах дальнего следования и пригородные электропоезда, которые удобны для путешествий пассажиров с ограниченными возможностями.

С информацией о предоставляемых услугах и льготах для пассажиров с ограниченными возможностями, а также с электронной картой доступности вокзалов России можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими возможностями», подраздел «Помощь на вокзалах».

Подать заявку на обслуживание пассажира с ограниченными возможностями можно по бесплатному круглосуточному телефону Центра содействия мобильности ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте: info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.