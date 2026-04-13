В первом триместре 2026 года более 400 пассажиров воспользовались спальными капсулами на железнодорожных станциях Челябинска и Оренбурга.

2026-04-13 09:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2026 года 379 человек воспользовались спальными капсулами на вокзале Челябинска, а на вокзале Оренбурга - 43.

На вокзале Челябинска спальные капсулы были установлены в зале «Комфорт+» в июне 2024 года. С того времени более 2,6 тыс. человек воспользовались этой услугой. Вокзал Оренбурга стал вторым местом, где были установлены спальные капсулы. Их установка произошла в сентябре 2025 года также в зале «Комфорт+». С того момента услуга привлекла 102 человека.

Каждая спальная капсула рассчитана на одного человека, но можно разместить родителя с ребенком до 6 лет. Капсулы оснащены USB-розеткой для зарядки устройств, отделением для хранения багажа и складной подставкой для стакана или бутылки воды. Вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха.

Аренда капсул доступна 24/7. Благодаря гибкой системе тарифов, можно арендовать капсулу как на 1 час, так и на несколько. Цена начинается от 300 рублей. В стоимость включен комплект одноразового постельного белья, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

