Транспортировка контейнеров по Забайкальской железнодорожной магистрали в период с января по март 2026 года увеличилась более чем на 33%.

2026-04-13 09:09
С января по март 2026 года на Забайкальской железнодорожной магистрали было перевезено 68,5 тыс. ДФЭ (TEU) пустых и загруженных контейнеров по всем видам транспортных сообщений. Это на 36,3% больше, чем за тот же период 2025 года, включая внутренние перевозки – 6,4 тыс. ДФЭ (-10,2%).

Транспортировка загруженных контейнеров по всем видам сообщений с января по март выросла на 41,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составила 64,1 тыс. ДФЭ (перевезено 619,5 тыс. тонн грузов, +26,4%), включая:

  • промышленные товары – 16 тыс. ДФЭ (увеличение – почти в 2 раза);
  • метизы – 13,3 тыс. ДФЭ (+43,9%);
  • машины, станки, двигатели – 10,7 тыс. ДФЭ (+14,2%);
  • химические вещества и сода – 7,7 тыс. ДФЭ (+16,5%);
  • автомобили и запчасти – 4,6 тыс. ДФЭ (+73%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
