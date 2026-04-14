25 апреля на Горьковской автостраде будет проходить обычная субботняя уборка.

Ежегодная весенняя общественная работа пройдет на Горьковской железной дороге 25 апреля. В этом году она приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Совместная уборка и благоустройство территории будут организованы во всех отделениях и структурных единицах ОАО «РЖД», работающих в пределах магистрали. Действующие железнодорожники и ветераны отрасли проведут очистку пути, полосы отвода и платформ от остатков мусора и песка, покрасят бордюры и заборы, высадят и побелят деревья, проведут уборку в административных зданиях и на прилегающей территории.

Стоит отметить, что в связи с объявленным в ОАО «РЖД» Годом пассажира основное внимание будет уделено благоустройству пассажирской инфраструктуры: вокзалам, станциям, остановочным пунктам, пешеходным мостам.

Весенний субботник проводится на всей сети ОАО «РЖД» в конце апреля каждый год. Традиция для железнодорожников приводить в порядок инфраструктуру к летнему сезону началась с инициативы нескольких работников депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги 12 апреля 1919 года. Тогда они впервые в стране безвозмездно за 10 часов отремонтировали 3 паровоза. Их опыт получил высокую оценку руководства страны и название «Великий почин». Этот случай вошел в историю: субботники стали массовыми по всей стране, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.