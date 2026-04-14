В 2026 году на Московской железнодорожной магистрали предполагается провести ремонтные работы на участке длиной 248,2 км.

2026-04-14 12:22
В ходе плановых ремонтных работ на Московской железной дороге в 2026 году будет задействовано свыше 200 единиц специализированной техники. В их числе 103 путеремонтные машины, 103 единицы автотракторного оборудования, включая 12 универсальных железнодорожных машин на смешанном ходу, способных передвигаться по железнодорожным путям и автомобильным дорогам. Кроме того, будут применены 1,7 тыс. хоппер-дозаторов, думпкаров, рельсовозов и другого специального подвижного состава.

В общей сложности в 2026 году на Московской магистрали предполагается отремонтировать 248,2 км пути, а также установить 162 стрелочных перевода, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

