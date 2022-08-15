Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры смогут отправиться на форум «Армия-2022» составом на паровозной тяге

2022-08-15 13:57
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

20 августа пригородному поезду на паровозной тяге сообщением Ростов – Таганрог назначается дополнительная остановка на остановочном пункте Бессергеновка. Это связано с проведением форума «Армия-2022» на территории военно-патриотического парка «Патриот».

Состав на паровозной тяге отправится с вокзала Ростов-Пригородный 20 августа в 09:32 и сделает остановку на остановочном пункте Бессергеновка в 11:32. Там пассажиры смогут совершить пересадку на автобусы, которые будут ходить до площадки форума.

На обратном пути на платформе Бессергеновка ретропоезд остановится в 18:24 и уже в 20:18 прибудет в Ростов.

Стоит отметить, что в дни проведения форума «Армия-2022» с 19 по 21 августа для пассажиров всех пригородных поездов направления Ростов – Таганрог будут организованы трансферы. Автобусы будут ходить от остановочных платформ Приморка и Бессергеновка. Их рейсы, согласованные с расписанием пригородных поездов в рамках мультимодальной перевозки, будут осуществляться с 09:00.

В этом году в рамках форума «Армия-2022» посетителям представят 60 единиц техники и 80 единиц стрелкового оружия. Также можно будет увидеть современные и исторические образцы вооружения, военной и специальной техники, снаряжения и амуниции. В программе также показательные выступления донских казаков, Всероссийского добровольного пожарного общества, представителей силовых структур, авиамоделистов. При этом в народном музее «Самбекские высоты», который расположен рядом, покажут документальные ленты.

Рекомендуем заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку. Сделать это можно на сайте skppk.ru и в приложении «ЖД Пассажирам». При этом на состав на паровозной тяге билеты нужно приобрести заранее в кассах вокзала Ростов-Пригородный, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

