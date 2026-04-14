Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом триместре 2026 года на железнодорожных путях Челябинской области было зарегистрировано 2 происшествия.

2026-04-14 11:36
В период с января по март 2026 года в Челябинской области два человека получили травмы от столкновения с подвижным составом, один из них умер. В тот же период 2025 года два человека были смертельно травмированы в результате таких столкновений.

За три месяца на Южно-Уральской магистрали от столкновения с подвижным составом травмировано пять человек, из которых трое умерли. Эти несчастные случаи произошли в Челябинской, Курганской, Оренбургской и Северо-Казахстанской областях. В тот же период 2025 года в результате столкновения с подвижным составом и поражения электрическим током восемь человек получили смертельные травмы.

Исследования инцидентов с участием граждан показывают, что основные причины - нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне или в состоянии алкогольного опьянения, суицид.

Для предотвращения несчастных случаев ЮУЖД осуществляет строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, проводит ремонт пешеходных мостов, обновляет пешеходные настилы и системы освещения на станциях, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Регулярно проводится мониторинг мест несанкционированных переходов через пути, где травмируются граждане. В дальнейшем на данных участках железнодорожники увеличивают количество совместных с транспортной полицией профилактических рейдов, в ходе которых нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

Железнодорожный транспорт относится к категории объектов с повышенной степенью риска. ЮУЖД напоминает о необходимости пересекать железнодорожные пути только в специально оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Строго запрещено ходить по путям, прыгать на подножки движущегося поезда, перелазить через автосцепные устройства между вагонами, взбираться на крыши вагонов.

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте демонстрируются в видео и мультфильмах, созданных ОАО «РЖД». Эти материалы можно найти на сайте ЮУЖД, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru