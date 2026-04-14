В первом триместре 2026 года на железнодорожных путях Челябинской области было зарегистрировано 2 происшествия.

11:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по март 2026 года в Челябинской области два человека получили травмы от столкновения с подвижным составом, один из них умер. В тот же период 2025 года два человека были смертельно травмированы в результате таких столкновений.

За три месяца на Южно-Уральской магистрали от столкновения с подвижным составом травмировано пять человек, из которых трое умерли. Эти несчастные случаи произошли в Челябинской, Курганской, Оренбургской и Северо-Казахстанской областях. В тот же период 2025 года в результате столкновения с подвижным составом и поражения электрическим током восемь человек получили смертельные травмы.

Исследования инцидентов с участием граждан показывают, что основные причины - нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне или в состоянии алкогольного опьянения, суицид.

Для предотвращения несчастных случаев ЮУЖД осуществляет строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, проводит ремонт пешеходных мостов, обновляет пешеходные настилы и системы освещения на станциях, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Регулярно проводится мониторинг мест несанкционированных переходов через пути, где травмируются граждане. В дальнейшем на данных участках железнодорожники увеличивают количество совместных с транспортной полицией профилактических рейдов, в ходе которых нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

Железнодорожный транспорт относится к категории объектов с повышенной степенью риска. ЮУЖД напоминает о необходимости пересекать железнодорожные пути только в специально оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Строго запрещено ходить по путям, прыгать на подножки движущегося поезда, перелазить через автосцепные устройства между вагонами, взбираться на крыши вагонов.

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте демонстрируются в видео и мультфильмах, созданных ОАО «РЖД». Эти материалы можно найти на сайте ЮУЖД, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.