Транспортировка контейнеров по Северной железной дороге в I квартале нынешнего года достигла 81,9 тыс. ДФЭ.

2026-04-14 09:59
Транспортировка контейнеров по Северной железной дороге в I квартале нынешнего года достигла 81,9 тыс. ДФЭ.
С января по март 2026 года на Северной железнодорожной магистрали было перевезено 81,9 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU)*. Это на 3,4% меньше, чем за тот же период 2025 года. Включая 67,7 тыс. контейнеров ДФЭ (+1,8%), отправленных на экспорт.

Транспортировка груженых контейнеров всех типов сообщений с января по март составила 74 тыс. ДФЭ (-1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В них было перевезено 1 млн 362 тыс. тонн грузов (+1,6%), включая:

  • лесоматериалы – 28 тыс. ДФЭ (-18,4%);
  • бумагу – 23,7 тыс. ДФЭ (+14,1%);
  • химические и минеральные удобрения – 15,4 тыс. ДФЭ (+19,9%);
  • черные металлы – 4 тыс. ДФЭ (-14,4%);
  • химические вещества и соду – 1,7 тыс. ДФЭ (+19,4%).

Также в контейнерах перевозились машины и двигатели, метизы, строительные материалы, нефтепродукты, промышленные товары и продукция, металлоконструкции, промышленные товары, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

