С 18 апреля в регионе Нижний Новгород запланировано примерно 30 «дачных» поездов.

2026-04-14 09:53
В свете открытия сезона дачных поездок, Горьковская железная дорога устанавливает дополнительные пригородные поезда по наиболее популярным маршрутам на Семёновском направлении в Нижегородской области.

С 18 апреля 2026 года в выходные дни запланированы 20 электричек по маршруту Нижний Новгород – Тарасиха – Нижний Новгород, 4 состава по маршруту Нижний Новгород – Семёнов – Нижний Новгород, а также 3 поезда по маршруту Нижний Новгород – Керженец – Нижний Новгород. Так, по воскресеньям с 15:00 до 19:40 движение электропоездов на участке Нижний Новгород – Тарасиха будет проходить с 20-минутными интервалами.

Полные данные о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут найти на веб-сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

