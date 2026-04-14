2026-04-14 09:25
С момента начала года на станциях Южно-Уральской железной дороги было сделано свыше 960 вызовов с помощью информационных видеотерминалов.
В первом квартале 2026 года более 960 раз были использованы информационные видеотерминалы на станциях Южно-Уральской железной дороги посетителями и пассажирами.

Наибольшей популярностью эта услуга пользовалась на станциях Челябинской области – 652 звонка. На станциях Оренбургской области было совершено 192 звонка, Курганской области – 112. Лидерами среди станций стали Челябинск (432 звонка), Бузулук (109) и Курган (92). Также, в I квартале 25 раз услугой воспользовались пассажиры с нарушениями слуха.

Наиболее часто у операторов спрашивали о расписании поездов, наличии и стоимости билетов, сроках начала их продажи, вариантах проезда с пересадками, льготах, актуальных акциях. Были и нестандартные запросы: например, один из пассажиров интересовался, можно ли провезти с собой велосипед, если нет чека из магазина на его покупку.

Информационные видеотерминалы – это способ обслуживания пассажиров, который позволяет круглосуточно по видеосвязи консультировать клиентов на русском, английском, китайском и русском жестовом языках по всем железнодорожным тематикам. Воспользоваться информационной системой можно как самостоятельно (через меню терминала при помощи сенсорной клавиатуры), так и связавшись с оператором по видеосвязи.

Услуга видеосвязи адаптирована для пассажиров с нарушениями слуха: имеется возможность сурдоперевода.

Каждый видеотерминал содержит информацию об истории станции, предоставляемых услугах (в том числе для маломобильных граждан) и фотографии.

Сейчас интерактивные информационные видеотерминалы установлены на 19 железнодорожных станциях ЮУЖД: в Челябинске, Оренбурге, Кургане, Бердяуше, Бузулуке, Вязовой, Златоусте, Карталах, Кропачёво, Магнитогорске, Миассе, Никеле, Новотроицке, Орске, Сибае, Троицке, Усть-Катаве, Шадринске и Шумихе, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

