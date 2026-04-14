В первом квартале нынешнего года в рамках пассажирских поездов на Дальневосточной железнодорожной линии автомобильными вагонами было транспортировано 160 транспортных единиц.

09:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2026 года на Дальневосточной железной дороге в специализированных вагонах для перевозки автомобилей, которые были частью пассажирских поездов, было перевезено 160 транспортных средств. В частности, в вагонах поезда № 9/10 Владивосток – Москва было перевезено 111 автомобилей. В составе пассажирского поезда № 373/374 Хабаровск – Чегдомын было перевезено 49 автомобилей.

Этот сервис обеспечивает быструю и безопасную перевозку личного автомобиля или мотоцикла. В специализированном вагоне для перевозки автомобилей можно одновременно перевозить до 4 автомобилей (в зависимости от их размеров) или 8 мотоциклов. Внутри вагона установлены специальные крепления для транспортных средств, а также системы пожарной и охранной сигнализации.

Дополнительные сведения о порядке и условиях перевозки транспортного средства можно получить:

в Клиентском центре ОАО «РЖД» по тел.: (800) 775-00-00 (круглосуточно, бесплатно);

в Дальневосточном отделении АО «Федеральная пассажирская компания» по тел.: +7 (4212) 38-94-85 (c 08:00 до 15:00);

по электронной почте: auto@fpc.ru;

в пунктах продажи (оформления) перевозочных документов на автомобили при личной явке.

На ДВЖД услуга по перевозке автомобилей на участке Хабаровск – Новый Ургал в составе пассажирского поезда сообщением Хабаровск – Чегдомын предоставляется с марта 2021 года. На маршруте Владивосток – Москва сервис по перевозке транспортных средств вагоном-автомобилевозом действует с 2023 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.