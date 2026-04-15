В первом квартале 2026 года почти 4,5 тысячи людей посетили отделения Музея Горьковской магистрали.

2026-04-15 10:55
В период с января по март 2026 года филиалы Музея истории и развития Горьковской железной дороги приняли около 4,5 тыс. посетителей. Было проведено более 170 тематических и образовательных экскурсий для них.

В Нижнем Новгороде на открытой площадке «Паровозы России» было принято 1,5 тыс. посетителей, а музей, который находится в Инженерном центре Горьковской магистрали, посетили около 1 тыс. человек.

Филиал Музея истории и развития Горьковской магистрали в Ижевске принял почти 1 тыс. гостей, в Кирове – около 500 человек, на станции Лянгасово – более 470 гостей.

В коллекциях структурных филиалов музея представлены оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные модели, выполненные с высокой детализацией, вплоть до мельчайших деталей. Посетителям рассказывают о зарождении мирового и отечественного паровозостроения, о строительстве железной дороги, основных этапах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также о профессиях железнодорожников прошлого и настоящего.

К тому же, экспозиции музея регулярно обновляются. Так, в прошлом году площадка «Паровозы России» пополнилась 4 новыми образцами подвижного состава – тепловозом ТЭ1, электровозом ЧС3, паровозами П-0001 и П-36. Все модели были выпущены в середине прошлого века и ранее курсировали по железным дорогам страны. Всего на этой площадке – около 30 единиц различных экспонатов, которые демонстрируют развитие железнодорожных технологий и историю транспорта конца XIX – середины ХХ века.

Подробную информацию о Музее истории и развития Горьковской железной дороги можно найти на сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

