Перевозки двухэтажными поездами выросли на четверть

09:10

С января по июль 2022 года в двухэтажных поездах формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») совершили поездки около 6,4 млн пассажиров. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в июле услугами двухэтажных поездов воспользовались свыше 1,2 млн пассажиров (+38% к прошлому году).

Доля перевозок двухэтажными поездами от общего объема перевозок пассажиров АО «ФПК» за семь месяцев текущего года составляет более 12%.

Самыми популярными направлениями стали Москва – Брянск (14,3%), Москва – Воронеж (11,5%), Москва – Санкт-Петербург (8,7%), Санкт-Петербург – Адлер (6,9%), Москва – Адлер (5,6%), Санкт-Петербург – Мурманск (5,2%). Всего на сегодняшний день по сети российских железных дорог курсируют 27 пар двухэтажных поездов на 21 маршруте.

География курсирования двухэтажных поездов постоянно расширяется. В этом году двухэтажные вагоны начали курсировать в составах поездов № 57/58 «Марий Эл» Йошкар-Ола – Москва, № 21/22 «Ульяновск» Ульяновск – Москва, № 53/54 «Чувашия» Чебоксары – Москва и № 160/159 Петрозаводск – Москва.