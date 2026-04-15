17-го апреля, Калининградская дорога предложит более 100 рабочих мест для претендентов на Всероссийской ярмарке по трудоустройству.

17 апреля 2026 года Железнодорожная система Калининграда примет участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, представив более 100 вакансий различных профессий.

Среди наиболее востребованных специальностей на железнодорожной магистрали - монтеры пути, электромеханики, электромонтеры, сигналисты, проводники пассажирских вагонов и рабочие.

Ярмарка вакансий будет проходить одновременно в Калининграде и Черняховске. На презентационных площадках руководители и специалисты социально-кадрового блока магистрали ответят на вопросы о трудоустройстве и получении железнодорожной профессии, расскажут о преимуществах работы в РЖД. Время работы локаций КЖД – с 10:00 до 14:00, место проведения: в Калининграде – РК «Резиденция Королей» (ул. Невского, д. 10), в Черняховске – офис Центра занятости населения (ул. Калинина, д. 6).

В социальный пакет сотрудника РЖД входят ежегодный проезд поездами общего пользования железнодорожникам и их детям до 18 лет, регулярная индексация заработной платы, места в корпоративных детсадах, ипотечные программы, добровольное медицинское страхование и другие гарантии. По вопросам трудоустройства на предприятия Железнодорожной системы Калининграда соискатели могут обращаться по тел.: +7 (931) 601-34-56, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.