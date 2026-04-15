Дополнительные "летние" поезда на электрической тяге запустят в Пермском крае начиная с 30 апреля 2026 года.

Свердловская железная дорога вводит дополнительные пригородные поезда в Пермском крае на летний период. Это связано с обычным увеличением числа пассажиров, которые совершают "дачные" и туристические поездки. Перевозки осуществляет АО "Пермская пригородная компания" (ППК).

С 30 апреля по 27 сентября 2026 года введены дополнительные пригородные поезда по пятницам, субботам и воскресеньям:

№ 6015 Пермь-2 - Менделеево;

№ 6016 Менделеево – Пермь-2;

№ 7168 Пермь-2 – Кишерть;

№ 6007 Кишерть – Верещагино;

с 30 апреля по 27 сентября 2026 года (ежедневно):

№ 6163/6164 Чусовская – Баская – Чусовская;

№ 6278/6279 Пермь-2 – Дивья – Пермь-2;

с 4 мая по 24 сентября 2026 года (с понедельника по четверг включительно):

№ 6017 Пермь-2 –Григорьевская;

№ 6018 Григорьевская – Пермь-2.

Пригородный поезд № 6013 на маршруте Пермь-2 – Григорьевская будет ходить с 9 мая по 3 октября по субботам и 1 мая.

С 27 апреля по 1 октября отменяются "зимние" пригородные поезда № 6194 Пермь-2 – Кунгур и № 6011 Кунгур – Верещагино.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.