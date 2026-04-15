Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные "летние" поезда на электрической тяге запустят в Пермском крае начиная с 30 апреля 2026 года.

2026-04-15 09:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская железная дорога вводит дополнительные пригородные поезда в Пермском крае на летний период. Это связано с обычным увеличением числа пассажиров, которые совершают "дачные" и туристические поездки. Перевозки осуществляет АО "Пермская пригородная компания" (ППК).

С 30 апреля по 27 сентября 2026 года введены дополнительные пригородные поезда по пятницам, субботам и воскресеньям:

  • № 6015 Пермь-2 - Менделеево;
  • № 6016 Менделеево – Пермь-2;
  • № 7168 Пермь-2 – Кишерть;
  • № 6007 Кишерть – Верещагино;

с 30 апреля по 27 сентября 2026 года (ежедневно):

  • № 6163/6164 Чусовская – Баская – Чусовская;
  • № 6278/6279 Пермь-2 – Дивья – Пермь-2;

с 4 мая по 24 сентября 2026 года (с понедельника по четверг включительно):

  • № 6017 Пермь-2 –Григорьевская;
  • № 6018 Григорьевская – Пермь-2.

Пригородный поезд № 6013 на маршруте Пермь-2 – Григорьевская будет ходить с 9 мая по 3 октября по субботам и 1 мая.

С 27 апреля по 1 октября отменяются "зимние" пригородные поезда № 6194 Пермь-2 – Кунгур и № 6011 Кунгур – Верещагино.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru