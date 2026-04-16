Число пассажиров, которые воспользовались услугами "Ласточек" и "Финистов" в Свердловском регионе, превзошло отметку в 20 миллионов человек.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Число пассажиров СвЖД, которые воспользовались услугами «Ласточек» и «Финистов» с момента начала их использования в Свердловской области для пригородных перевозок, достигло 20 миллионов.

Первые быстрые «Ласточки» появились на СвЖД 5 ноября 2015 года. Они заменили «экспрессы» с назначенными местами, которые ранее курсировали из Екатеринбурга в Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Время в пути у этих поездов увеличенного комфорта уменьшилось. Первый отечественный аналог «Ласточки» – электропоезд «Финист» – появился на СвЖД 28 декабря 2023 года. Сейчас на «Финистах» осуществляются рейсы 35 пригородных поездов.

16 апреля Галина Куприянова совершила поездку на «Финисте» и стала 20-миллионным пассажиром. Она купила билет на быстрый электропоезд № 7057 Екатеринбург – Нижний Тагил через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Галина работает педагогом дополнительного образования и часто путешествует на «Финисте», включая поездки со своими учениками на соревнования.

Юбилейный пассажир был определен с помощью автоматизированной системы, которая отслеживает каждый проданный билет, будь то в кассах, терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика или через мобильное приложение.

Руководство СвЖД и АО «Свердловская пригородная компания» поздравили обладательницу счастливого билета и вручили ей сертификат на 10 поездок на электропоездах «Финист» по области в течение года и памятные подарки.

Свердловская железная дорога (СвЖД) активно увеличивает количество пригородных маршрутов, на которых курсируют удобные скоростные электропоезда. Согласно статистике, сейчас каждый четвертый пассажир из Свердловской области выбирает для путешествий пригородный электропоезд «Финист». В 2025 году число пассажиров, которые воспользовались этими поездами, достигло примерно 4 млн человек (в среднем – 10,7 тыс. человек в день). Наиболее востребованными являются маршруты между Екатеринбургом и городами Нижний Тагил, Красноуфимск и Каменск-Уральский. Опросы показывают, что пассажиров привлекает комфортабельность вагонов, удобное расписание и приемлемая цена билетов.

Билеты продаются с указанием места. Их можно купить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и на терминалах самообслуживания СПК. Продажа начинается за 10 дней до даты поездки. При посадке в поезд необходимо предъявить документ, подтверждающий личность, а для льготных категорий граждан – также документ, подтверждающий право на льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.