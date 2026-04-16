С 18 апреля произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Казанскому и Ярославскому направлениям Московской железной дороги.

С 18 апреля 2026 года изменится график движения некоторых пригородных поездов по Казанскому и Ярославскому направлениям МЖД. Причина - ремонтные работы на станции Москва-Пассажирская-Казанская и на участках Пески – Голутвин и Щёлково – Чкаловская.

По Казанскому направлению:

на станции Москва-Пассажирская-Казанская работы проводятся 18–19 апреля с 00:30 до 06:30, на участке Пески – Голутвин – в эти же дни с 02:15 до 06:10. Временно будут закрыты участки 1 и 2 главных путей, движение поездов будет осуществляться по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, некоторые электрички пройдут по укороченному маршруту, а несколько поездов временно исключены из графика.

По Ярославскому направлению:

на участке Щелково – Чкаловская запланированы 24-часовые технологические «окна» с 00:10 18 апреля до 00:10 19 апреля, в эти же часы 25–26 апреля, а 20, 21 и 27 апреля – 7-часовые, с 00:05 до 07:05. В это время будут проводиться работы по замене рельсовых плетей, сварке и выправке пути на участке длиной около 2 км, а также глубокой очистке щебеночного балласта на 400 м пути. Движение поездов на участке Соколовская – Чкаловская будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме.

Наиболее значительные изменения в расписании ожидаются 18 и 25 апреля: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть поездов пройдут по укороченным маршрутам, несколько поездов временно исключены из расписания.

Администрация Московской железной дороги призывает пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и своевременно изучить изменения в расписании пригородных поездов. Получить эту информацию можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.