Транспортировка контейнеров по Московской железной дороге в период с января по март 2026 года достигла 358,2 тыс. ДФЭ.
2026-04-1614:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по март 2026 года на Московской железной дороге было перевезено 358,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт и внутренние перевозки), что на 3,1% меньше, чем за тот же период 2025 года. В частности, в рамках внутрироссийских перевозок было отправлено 266,8 тыс. ДФЭ (+3%).
Транспортировка груженых контейнеров по всем видам сообщения составила 176,9 ДФЭ, что на 8,2% меньше, чем в январе – марте предыдущего года. В них было перевезено более 2 млн тонн различных грузов, включая:
химические и минеральные удобрения – 23,1 тыс. ДФЭ (-24% к показателю января – марта 2025 года);
лесоматериалы – 17,1 тыс. ДФЭ (-2,6%);
строительные материалы – 16,9 тыс. ДФЭ (-28,4%);
химикаты и сода – 15,5 тыс. ДФЭ (-9,9%);
метизы – 9,2 тыс. ДФЭ (-7%);
машины, станки, двигатели –7,9 тыс. ДФЭ (рост – в 1,9 раза);
потребительские товары – 6,8 тыс. ДФЭ (-4,7%);
бумага – 6,4 тыс. ДФЭ (-0,2%);
мясо и масло – 4,5 тыс. ДФЭ (-9,1%);
нефть и нефтепродукты – 3,9тыс. ДФЭ (рост – в 1,6 раза);
автомобили и комплектующие – 3 тыс. ДФЭ (+18,8%);
продукты перемола – 3 тыс. ДФЭ (рост – в 2,1 раза);
жмыхи – 2,6 тыс. ДФЭ (-26,6%);
черные металлы – 2 тыс. ДФЭ (+48,7%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 1,7 тыс. ДФЭ (+15,8%);
соль – 1,3 тыс. ДФЭ (-37,5%);
комбикорма – 1,2 тыс. ДФЭ (+29,2%);
металлические конструкции – 838 ДФЭ (-10,4%);
цветные металлы – 752 ДФЭ (-21,6%);
сахар – 638 ДФЭ (-47,1%);
прочие продовольственные товары – 37,5 тыс. ДФЭ (-11%);
прочие и сборные грузы – 8,7 тыс. ДФЭ (+18,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
