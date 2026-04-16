Магистраль в Красноярске приступает к основательному ремонту пешеходного перехода у остановки Октябрьская в Красноярске.

20 апреля Красноярская железная дорога начинает глобальный ремонт пешеходного моста на станции Октябрьская в Ленинском районе Красноярска.
Железобетонное сооружение длиной 54 метра обеспечивает проход пассажиров к электропоездам и связывает промышленные и жилые районы, расположенные по обе стороны от железнодорожных путей. Мост был построен в 1963 году.
Во время ремонтных работ, которые продолжатся с апреля по август, мост будет полностью закрыт. В этот период для комфорта и безопасности пассажиров будет установлен деревянный настил через пути. На подходах к станции будут размещены навигационные и информационные таблички, а также предупреждающие знаки безопасности.
С целью приведения пешеходного моста на станции Октябрьская к современным требованиям и улучшения его для пассажиров и горожан, специалисты отремонтируют пролетные конструкции, бетонные поверхности опор и косоуры с использованием современных полимерных материалов.
Вместо асфальтового покрытия будет уложено новое, с противоскользящим слоем из резиновой крошки. Это улучшит безопасность в период неблагоприятных погодных условий. Металлические перила и ограждения заменят на более прочные из композитных материалов. Также будет установлена новая система освещения.
Пассажирская станция Октябрьская находится в промышленной зоне правобережья Красноярска. Ежедневно сюда приезжают на работу и отсюда уезжают работники десятков предприятий. В летний период станцией активно пользуются дачники. Ежедневный пассажиропоток – до 500 человек.
Красноярская железная дорога призывает строго соблюдать правила безопасности: переходить пути по специально оборудованному наземному настилу только убедившись в отсутствии приближающихся поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.