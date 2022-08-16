Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «ЖД» открывает капсульные отели на российских вокзалах

2022-08-16 11:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для повышения комфорта и улучшения качества обслуживания пассажиров на российских вокзалах холдинг «ЖД» запускает новый сервис – капсульные отели.

Первые отели уже работают на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы. В залах «Комфорт» вокзальных комплексов разместили современные места отдыха (капсулы), предназначенные для комфортного сна и оборудованные всем необходимым, включая usb-адаптер для зарядки гаджетов, отделение для хранения багажа. Гостю также выдается подушка, комплект одноразового постельного белья и плед. Отдельно можно приобрести наборы для бритья и личной гигиены.

Каждая капсула рассчитана на одного человека, но возможно размещение матери с ребенком до 6 лет.

Благодаря гибкой системе тарифов арендовать такую капсулу можно как на один, так и на несколько часов. Стоимость услуги напрямую зависит от продолжительности пользования капсулами. Например, час аренды будет стоить 250 рублей (при оплате размещения в зале «Комфорт»), 3 часа – 450 рублей, 6 часов – 800 рублей, а 12 – 1500 рублей.

Услуга предоставляется круглосуточно.

