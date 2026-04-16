Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 17 апреля количество вагонов в составе «Буревестника» возрастет до 13.

2026-04-16 13:36
С 17 апреля количество вагонов в составе «Буревестника» возрастет до 13.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 17 апреля до 1 октября 2026 года, во время периода увеличенного спроса, количество вагонов в составе скоростного двухэтажного поезда «Буревестник», следующего по маршруту Нижний Новгород – Москва, будет увеличено до 13.

«Буревестник» выполняет рейсы каждый день, отправляясь из столицы Приволжья в 07:20, 15:29, 18:57 и прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении поезда отправляются из столицы России в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно. В зависимости от расписания, поезд делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.

В состав поезда входят двухэтажные вагоны АО «ФПК» с местами для сидения обычной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, вагон СВ и вагон-бистро. При покупке билетов на поезда, отправляющиеся с 20 апреля, пассажиры могут узнать, как расположены кресла в вагонах с местами для сидения обычной компоновки – в направлении движения или против него.

Напоминаем: в период с января по март 2026 года «Буревестником» воспользовались около 322 тыс. человек.

Проездные документы можно приобрести через веб-приложение и мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробную информацию о правилах приобретения проездных документов и о движении поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru