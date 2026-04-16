С 17 апреля количество вагонов в составе «Буревестника» возрастет до 13.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 17 апреля до 1 октября 2026 года, во время периода увеличенного спроса, количество вагонов в составе скоростного двухэтажного поезда «Буревестник», следующего по маршруту Нижний Новгород – Москва, будет увеличено до 13.

«Буревестник» выполняет рейсы каждый день, отправляясь из столицы Приволжья в 07:20, 15:29, 18:57 и прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении поезда отправляются из столицы России в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно. В зависимости от расписания, поезд делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.

В состав поезда входят двухэтажные вагоны АО «ФПК» с местами для сидения обычной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, вагон СВ и вагон-бистро. При покупке билетов на поезда, отправляющиеся с 20 апреля, пассажиры могут узнать, как расположены кресла в вагонах с местами для сидения обычной компоновки – в направлении движения или против него.

Напоминаем: в период с января по март 2026 года «Буревестником» воспользовались около 322 тыс. человек.

Проездные документы можно приобрести через веб-приложение и мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробную информацию о правилах приобретения проездных документов и о движении поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.