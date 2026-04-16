РЖД гарантируют предпочтительную отгрузку биржевых злаков и агропродукции.

2026-04-16 13:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Публичное акционерное общество «РЖД», Министерство сельского хозяйства России, акционерное общество «Национальная товарная биржа» и общество с ограниченной ответственностью «Цифровая логистика» заключили четырехсторонний договор о приоритете железнодорожных перевозок продукции агропромышленного комплекса, проданной на упорядоченных торгах.

Главным инструментом договора становится электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). После осуществления сделки на бирже информация о покупке автоматически передается на платформу, и заявка на отправку груза получает приоритет в соответствии с действующими правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта.

Механизм уже подтвердил свою эффективность: временный порядок взаимодействия Минсельхоза и РЖД действовал с ноября 2025 года, и за это время через него прошло 76,6 тыс. тонн биржевой сельхозпродукции. Заключенный договор переводит весь процесс в автоматический цифровой режим.

Для участников рынка это означает более быструю подачу вагонов, прозрачность логистики через единую платформу и реальный стимул переходить от внебиржевых сделок к упорядоченным торгам. Договор также направлен на формирование рыночных ценовых индикаторов и наращивание экспортного потенциала российского АПК.

