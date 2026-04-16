Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала текущего года на Южно-Уральской железнодорожной линии зарегистрировано 19 случаев нарушения водителями правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.

2026-04-16 09:30
В течение трех месяцев 2026 года на Южно-Уральской железнодорожной линии было зафиксировано 19 нарушений ПДД водителями на переездах. Сведения о выявленных инцидентах были переданы в ГИБДД.

С начала года на ЮУЖД зарегистрировано 3 ДТП на железнодорожных переездах. Все аварии произошли в Челябинской области.

Первое ДТП случилось на железнодорожном переезде между Постом Восточный и станцией Чурилово. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, и избежать столкновения не удалось.

Второй инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Анбашская и Пирит, где водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновение не удалось предотвратить.

Еще одно ДТП произошло на железнодорожном переезде возле станции Устиново, когда легковой автомобиль столкнулся с вагоном движущегося грузового поезда.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед другими участниками движения. Запрещено выезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Недопустимо проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru