С начала текущего года на Южно-Уральской железнодорожной линии зарегистрировано 19 случаев нарушения водителями правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.

В течение трех месяцев 2026 года на Южно-Уральской железнодорожной линии было зафиксировано 19 нарушений ПДД водителями на переездах. Сведения о выявленных инцидентах были переданы в ГИБДД.

С начала года на ЮУЖД зарегистрировано 3 ДТП на железнодорожных переездах. Все аварии произошли в Челябинской области.

Первое ДТП случилось на железнодорожном переезде между Постом Восточный и станцией Чурилово. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, и избежать столкновения не удалось.

Второй инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Анбашская и Пирит, где водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновение не удалось предотвратить.

Еще одно ДТП произошло на железнодорожном переезде возле станции Устиново, когда легковой автомобиль столкнулся с вагоном движущегося грузового поезда.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед другими участниками движения. Запрещено выезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Недопустимо проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.