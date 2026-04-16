В первом квартале нынешнего года на Дальневосточной железнодорожной магистрали с использованием технологии виртуальной сцепки было отправлено свыше 4,5 тыс. поездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2026 года на Дальневосточной железной дороге было отправлено свыше 4,5 тыс. поездов с использованием технологии виртуальной сцепки, что позволило перевезти дополнительно 900 тыс. тонн грузов.

С 2020 года, когда на ДВЖД начались испытания вождения в режиме «ведущий – ведомый», было проведено 52,5 тыс. составов.

Отметим, что виртуальная сцепка позволяет синхронизировать движение двух и более грузовых поездов, следующих в одном направлении, с минимально возможным расстоянием между ними. Координация режимов ведения между локомотивами осуществляется через защищенный цифровой радиоканал.

На Дальневосточной магистрали 390 электровозов оснащены специальным оборудованием для связи и дистанционного управления.

Применение новаторской технологии вождения помогает повысить эффективность использования провозных и пропускных способностей железной дороги, а также снижает расход топлива или электроэнергии на тягу, минимизируя количество торможений и ускорений составов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.