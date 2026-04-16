Транспортировка контейнеров по Красноярской железной дороге в первом квартале 2026 года достигла 45,7 тыс. ДФЭ.
2026-04-1609:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по март 2026 года по маршрутам Красноярской железной дороги было транспортировано 45,7 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 26,2% меньше, чем в тот же период 2025 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 12,9 тыс. ДФЭ (-49%), а на экспорт – 32,7 тыс. ДФЭ (-10%).
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, достигло 34,5 тыс. ДФЭ (-14%), в которых было перевезено 626 тыс. тонн грузов, включая:
лесоматериалы – 15 тыс. ДФЭ (-34% по сравнению с январем – мартом 2025 года);
цветные металлы – 12,8 тыс. ДФЭ (+29%);
химические вещества и соду – 1,7 тыс. ДФЭ (+0,9%);
зерно – 1,2 тыс. ДФЭ (+26%);
продукты перемола – 1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,4 раза);
руда цветных металлов и серное сырье – 722 ДФЭ (увеличение – в 3,3 раза), сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КрасЖД.
