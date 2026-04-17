Горьковская магистраль устроила интерактивные зоны на Всероссийском событии по трудоустройству.

14:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Эксперты и добровольцы Горьковской железнодорожной магистрали устроили интерактивные карьерные площадки в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей».

В частности, в Нижнем Новгороде более 150 ведущих компаний и предприятий региона представили свои вакансии. Событие также охватывает 35 районных филиалов службы занятости, что дает возможность жителям получить доступ к современным кадровым сервисам неподалеку от дома.

В Кирове событие прошло в ДК ОАО «РЖД» и собрало 25 предприятий, заводов и компаний региона. В общей сложности в этот день в Кировской области было организовано 47 площадок, где свои вакансии представили около 200 работодателей.

Сотрудники железной дороги в интерактивной форме рассказали соискателям о специфике работы в транспортной отрасли, актуальных вакансиях и перспективных будущих проектах Горьковской магистрали. Такие площадки, устроенные в формате прямого взаимодействия с участниками, помогают школьникам, выпускникам, молодым специалистам, а также взрослым гражданам узнать о возможностях для трудоустройства на предприятия железнодорожного транспорта и дополнительных социальных гарантиях.

Отметим, что Горьковская железная дорога уже не первый год осуществляет комплексную программу «Молодой специалист», в рамках которой предоставляется значительная социальная, карьерная и материальная поддержка работникам до 30 лет. На данный момент общая численность молодых специалистов на магистрали составляет около 10 тыс. человек.

Магистраль Горьковского направления систематически осуществляет комплекс действий, целью которых является развитие инструментов для повышения уровня профессиональной подготовки и обучения будущих сотрудников. Это включает в себя регулярные встречи руководства железнодорожной сети со студентами специализированных образовательных учреждений, а также проведение совместных стратегических сессий между работниками железной дороги и профессиональным сообществом, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.