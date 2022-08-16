Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления Московской магисирали изменится во второй половине августа в связи с модернизацией инфраструктуры

Во второй половине августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД в связи модернизацией инфраструктуры на участке Крекшино – Апрелевка и станции Нара.

Так, с 16 по 24 августа (с 23:40 до 06:40) железнодорожники проведут укладку двух стрелочных переводов на участке Крекшино – Апрелевка, а в ночь с 16 на 17 августа (с 00:50 до 10:50) и с 19 на 20 августа (с 21:40 до 07:40) – замену трех стрелочных переводов на станции Нара.

На период работ движение поездов организуют по соседним путям. В связи с этим у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте; несколько электричек выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.