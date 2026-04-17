2026-04-17 14:25
График движения пригородных поездов по маршруту Калининград – Чернышевское и Черняховск – Калининград претерпит изменения на протяжении нескольких дней в апреле.
20, 23, 27 и 30 апреля 2026 года в связи с проведением работ по ремонту и обслуживанию путей изменится расписание движения пригородных поездов по маршрутам Калининград – Чернышевское и Черняховск – Калининград.

Так, пригородный поезд, следующий по рабочим дням на маршруте Калининград – Чернышевское, будет отправляться с Южного вокзала на 17 минут позже – в 18:40 и прибывать на конечную станцию в 21:07. 23 и 30 апреля рельсовый автобус на маршруте Черняховск – Калининград будет отправляться на 33 минуты раньше – в 12:32 и прибывать на Южный вокзал в 14:14.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на сайте АО «КППК» в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

 

