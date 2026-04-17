С 20 апреля временные корректировки коснутся расписания некоторых пригородных поездов в Алтайском регионе.

В Алтайском крае с 20 апреля по 5 июля 2026 года изменится расписание некоторых пригородных поездов из-за проведения регулярного ремонта железнодорожного пути. Время в пути может увеличиться на 5-21 минуту.
Корректировки затронут пригородные поезда, следующие по маршрутам Барнаул – Бийск – Барнаул, Барнаул – Баюново – Барнаул и Барнаул – Овчинниково.
В некоторые дни пригородные поезда по маршрутам Барнаул – Бийск и Бийск – Барнаул в расписании отсутствуют.
Призываем пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок!
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте АО «Алтай-Пригород» или по телефону: +7 (3852) 29-21-68.
Ежегодный регулярный ремонт железнодорожного пути обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров во время поездок, отметили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.