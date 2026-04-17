Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 20 апреля временные корректировки коснутся расписания некоторых пригородных поездов в Алтайском регионе.

2026-04-17 13:29
С 20 апреля временные корректировки коснутся расписания некоторых пригородных поездов в Алтайском регионе.
В Алтайском крае с 20 апреля по 5 июля 2026 года изменится расписание некоторых пригородных поездов из-за проведения регулярного ремонта железнодорожного пути. Время в пути может увеличиться на 5-21 минуту.

Корректировки затронут пригородные поезда, следующие по маршрутам Барнаул – Бийск – Барнаул, Барнаул – Баюново – Барнаул и Барнаул – Овчинниково.

В некоторые дни пригородные поезда по маршрутам Барнаул – Бийск и Бийск – Барнаул в расписании отсутствуют.

Призываем пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок!

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте АО «Алтай-Пригород» или по телефону: +7 (3852) 29-21-68.

Ежегодный регулярный ремонт железнодорожного пути обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров во время поездок, отметили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru