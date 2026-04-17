С 20 апреля в Омском регионе запланированы 2 дополнительных электрички для сезона отдыха на дачах.

13:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 20 апреля до 11 октября 2026 года на территории Западно-Сибирской железной дороги в Омской области планируется запуск двух дополнительных электропоездов:

№ 6555/6556 Московка – Называевская – Московка: отход с Московки в 10:16, с Омска – в 10:36, приезд на Называевскую в 13:19. Обратно отход с Называевской в 13:44, с Омска – в 16:47, приезд на Московку – в 17:06;

№ 6666/6665 Омск – Калачинская – Омск: отход с Омска в 10:40, приезд на Калачинскую в 12:19. Обратно отход с Калачинской – в 14:08, приезд на Омск – в 15:44.

Подробности о расписании пригородных поездов и абонементах «Садовод» доступны на веб-ресурсе АО «Омск-пригород», по номеру телефона: 8 (800) 234-31-52, а также в кассах для продажи билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.