С 20 апреля в Омском регионе запланированы 2 дополнительных электрички для сезона отдыха на дачах.
2026-04-1713:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С 20 апреля до 11 октября 2026 года на территории Западно-Сибирской железной дороги в Омской области планируется запуск двух дополнительных электропоездов:
№ 6555/6556 Московка – Называевская – Московка: отход с Московки в 10:16, с Омска – в 10:36, приезд на Называевскую в 13:19. Обратно отход с Называевской в 13:44, с Омска – в 16:47, приезд на Московку – в 17:06;
№ 6666/6665 Омск – Калачинская – Омск: отход с Омска в 10:40, приезд на Калачинскую в 12:19. Обратно отход с Калачинской – в 14:08, приезд на Омск – в 15:44.
Подробности о расписании пригородных поездов и абонементах «Садовод» доступны на веб-ресурсе АО «Омск-пригород», по номеру телефона: 8 (800) 234-31-52, а также в кассах для продажи билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.