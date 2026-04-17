В Красноярске отметили 20-миллионного путешественника «Городского электропоезда»

На вокзале Красноярска 17 апреля был встречен 20-миллионный пассажир проекта «Городская электричка». Мария Васильева, обладательница удачного билета, приехавшая со своей дочерью Есенией со станции Дивногорск, была поздравлена главой Красноярской железной дороги Алексеем Туманиным.

«Сегодня вы стали 20-миллионным пассажиром городских электричек Красноярска. Это для нас важное событие. Если 12 лет назад, когда мы только начинали, мы перевозили в электричках в среднем 700 тыс. пассажиров в год, то сейчас это уже 2,5 млн пассажиров. Мне очень приятно, что вы выбрали железнодорожный транспорт. Спасибо за ваш выбор!» – отметил Алексей Туманин.

Руководитель КрасЖД вручил Марии Васильевой сертификат юбилейного пассажира и подарок.

Проект «Городская электричка» был запущен в Красноярске в 2014 году, когда в рамках соглашения о сотрудничестве между ОАО «РЖД», правительством Красноярского края и администрацией Красноярска он стал частью системы общественного транспорта. В 2016 году в него было включено Дивногорское направление.

За последние годы железнодорожниками было построено и реконструировано 25 остановочных пунктов. Это позволило улучшить транспортную доступность новых микрорайонов Красноярска. Так, рядом с новыми зданиями были построены пассажирские платформы Водопьянова, Белые Росы, Тихие Зори, Платинум Арена, Северное Шоссе, Калинина. Была изменена путевая инфраструктура: грузовая ветка от станции Бугач до станции Красноярск-Северный стала пассажирской, а на линии до Дивногорска был модернизирован железнодорожный путь.

«Достижение отметки в 20 миллионов пассажиров «Городской электрички» является ключевым результатом проекта, реализуемого нами в партнерстве с правительством Красноярского края, для компании «Краспригород». Красноярск стал вторым после Москвы городом России, где электропоезда стали частью системы общественного транспорта. Железнодорожный маршрут в пределах города протяженностью 73 км значительно сокращает время в пути по сравнению с другими видами транспорта. Благодаря усилиям железнодорожников, городской пассажиропоток увеличился более чем в 3 раза», - подчеркнула генеральный директор АО «Краспригород» Лариса Байкалова.

Удобные электрички служат не только в качестве городского транспорта: они также перевозят красноярцев и гостей к уникальным достопримечательностям столицы Красноярского края - музейному комплексу В. П. Астафьева, заповеднику «Столбы», парку «Роев ручей», способствуя развитию внутреннего туризма.

Сегодня более 60% электропоездов КрасЖД, обслуживающих маршруты Красноярской агломерации, относятся к новому поколению. В этом году ожидается приобретение еще одного электропоезда современной модификации. Кроме того, красноярские железнодорожники планируют обновить крупнейшую городскую станцию Бугач, где в будущем появится новый вокзал, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.