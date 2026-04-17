РЖД стали владельцами 129 свежих локомотивов в I квартале

С начала года парк подвижного состава РЖД пополнился 129 новыми локомотивами, включая 66 электровозов и 63 тепловоза.

Большая часть поставок грузовых локомотивов была направлена в эксплуатационные депо железнодорожных путей Восточного полигона. В частности, 22 электровоза «Ермак» 3ЭС5К были отправлены в депо Боготол в Красноярском крае, 8 магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ - в Комсомольск-на-Амуре, 16 тепловозов 3ТЭ28 и 8 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ получили место приписки на БАМе, в депо Тында. Еще 5 машин ТЭМ18ДМ были направлены в Читу.

4 электровоза ЭП1М и 2 тепловоза ТЭП70БС были отправлены для управления пассажирскими поездами на железнодорожные пути европейской части страны.