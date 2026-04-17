Загрузка для экспорта в сторону морских гаваней увеличилась на 4,7% в марте.

2026-04-17 11:07
В марте текущего года было отправлено 28 млн тонн экспортных грузов по сети РЖД в морские терминалы. Это на 4,7% больше, чем в тот же период 2025 года.

Было перевезено:

  • в Северо-Запад* – 8,5 млн тонн (-18%);
  • в Дальний Восток – 11,5 млн тонн (+9,3%);
  • в Юг** – 8 млн тонн (+37%).

Положительную динамику показали:

  • каменный уголь (14,8 млн тонн, +10,3%);
  • железная руда (698 тыс. тонн, увеличение в 1,4 раза);
  • зерно (1,6 млн тонн, увеличение в 2,2 раза).

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 52,8%, нефтяных грузов – 18,4%, удобрений – 10,4%, зерна – 5,6%, черных металлов – 4,2%, руды – 2,5%.

За I квартал 2026 года было отправлено более 79 млн тонн экспортных грузов в морские торговые порты, что соответствует показателю за тот же период предыдущего года.

* Включая припортовые станции Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог.

** Включая припортовые станции Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог.

