В первом квартале нынешнего года транспортировка экспортных товаров в порты Дальнего Востока возросла на 8,5%

10:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2026 года Дальневосточная железная дорога перевезла в сторону тихоокеанских портов около 31,8 млн тонн экспортных товаров, что на 8,5% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

В частности, было доставлено:

каменного угля – 28 млн тонн (+11,8% к показателю января – марта 2025 года);

нефти и нефтепродуктов – 1,6 млн тонн (+9,7%);

химикатов и соды – 202 тыс. тонн (+2%);

зерна – 83,4 тыс. тонн (увеличение – в 1,4 раза);

химических и минеральных удобрений – 39,9 тыс. тонн (увеличение – в 1,5 раза).

В марте 2026 года в сторону портов Дальнего Востока было перевезено 11,5 млн тонн экспортных товаров (+9,3% к показателю марта 2025 года), как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ДВЖД.