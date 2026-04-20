Число нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги в первом квартале нынешнего года уменьшилось в два раза.

2026-04-20 15:48
За первые три месяца 2026 года число нарушений ПДД на переездах Горьковской железнодорожной магистрали уменьшилось вдвое по сравнению с тем же периодом 2025 года. Всего было зафиксировано 28 случаев. В то же время, на переездах произошло 7 ДТП, в которых получили травмы 4 человека.

Сотрудники железной дороги осуществляют комплекс мер по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению ДТП на участках пересечения автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя контроль за состоянием переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями: с января по март 2026 года сотрудниками магистрали совместно с правоохранительными органами было проведено более 500 рейдов для выявления нарушителей. В ходе этих акций 55 тыс. водителей были проинформированы о правилах пересечения железной дороги.

Горьковская железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

