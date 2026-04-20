Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Юго-Восточной железной дороги приняли участие в мероприятии «Сад памяти» в Воронежской области.

2026-04-20 15:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Юго-Восточной железной дороги из Воронежской области приняли участие в мероприятии «Сад памяти», которое было организовано в честь 85-летия начала Великой Отечественной войны.

Железнодорожники, ветераны отрасли, представители властных структур и местные жители собрались на территории лесничества Кожевенного кордона. Вместе они высадили 15,7 тыс. саженцев сосны на участке в 3 гектара, который пострадал во время летних пожаров 2010 года.

Работники железной дороги активно участвуют в ежегодных экологических мероприятиях и бережно относятся к окружающей среде. В 2025 году они посадили более 18 тыс. саженцев, убрали почти 130 тонн мусора, устранили незаконные свалки в полосе отвода магистрали. За прошлый год на магистрали было снижено количество выбросов вредных веществ в атмосферу на 3,7%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru