Сотрудники Юго-Восточной железной дороги приняли участие в мероприятии «Сад памяти» в Воронежской области.

Сотрудники Юго-Восточной железной дороги из Воронежской области приняли участие в мероприятии «Сад памяти», которое было организовано в честь 85-летия начала Великой Отечественной войны.

Железнодорожники, ветераны отрасли, представители властных структур и местные жители собрались на территории лесничества Кожевенного кордона. Вместе они высадили 15,7 тыс. саженцев сосны на участке в 3 гектара, который пострадал во время летних пожаров 2010 года.

Работники железной дороги активно участвуют в ежегодных экологических мероприятиях и бережно относятся к окружающей среде. В 2025 году они посадили более 18 тыс. саженцев, убрали почти 130 тонн мусора, устранили незаконные свалки в полосе отвода магистрали. За прошлый год на магистрали было снижено количество выбросов вредных веществ в атмосферу на 3,7%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.