Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железнодорожная сеть подготавливает поезда к летнему периоду.

2026-04-20 14:35
Подготовка парка пригородных поездов к сезону массовых летних перевозок идет полным ходом на Свердловской магистрали. Цель проводимых мероприятий - улучшение надежности техники, а также обеспечение комфорта и безопасности пассажиров.

В депо поездам проводится ряд сезонных операций. Специалисты особенно тщательно проверяют состояние силового оборудования, колесных пар, автосцепных устройств, а также работу компрессорных установок, отвечающих за надежную работу тормозной системы и плавность хода.

Также проверяется состояние салонного оборудования, систем вентиляции и обеззараживания воздуха, громкой связи, освещения. Климатические установки переключаются в летний режим работы. Проводится мойка кузовов и генеральная уборка салонов поездов с использованием парогенераторов и специальных средств химической чистки, заменяются неисправные и поврежденные элементы интерьера, выполняется окраска входных групп в салоны (ступеней, поручней) и скосов крыш вагонов, обновляются наружные флуоресцентные полосы.

В общей сложности, подготовку к летнему сезону пройдут 245 секций моторвагонного подвижного состава («Финисты», «Ласточки», электропоезда серий ЭП2ДМ, ЭД, ЭТ и рельсовые автобусы), а также 73 пассажирских вагона.

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава проводятся в 3 специализированных депо: Пермь-2, Нижний Тагил и Свердловск, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru