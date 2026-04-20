Свердловская железнодорожная сеть подготавливает поезда к летнему периоду.

Подготовка парка пригородных поездов к сезону массовых летних перевозок идет полным ходом на Свердловской магистрали. Цель проводимых мероприятий - улучшение надежности техники, а также обеспечение комфорта и безопасности пассажиров.

В депо поездам проводится ряд сезонных операций. Специалисты особенно тщательно проверяют состояние силового оборудования, колесных пар, автосцепных устройств, а также работу компрессорных установок, отвечающих за надежную работу тормозной системы и плавность хода.

Также проверяется состояние салонного оборудования, систем вентиляции и обеззараживания воздуха, громкой связи, освещения. Климатические установки переключаются в летний режим работы. Проводится мойка кузовов и генеральная уборка салонов поездов с использованием парогенераторов и специальных средств химической чистки, заменяются неисправные и поврежденные элементы интерьера, выполняется окраска входных групп в салоны (ступеней, поручней) и скосов крыш вагонов, обновляются наружные флуоресцентные полосы.

В общей сложности, подготовку к летнему сезону пройдут 245 секций моторвагонного подвижного состава («Финисты», «Ласточки», электропоезда серий ЭП2ДМ, ЭД, ЭТ и рельсовые автобусы), а также 73 пассажирских вагона.

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава проводятся в 3 специализированных депо: Пермь-2, Нижний Тагил и Свердловск, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.