За два года курсирования туристический поезд «Сочи» перевез свыше 100 тыс. пассажиров

2022-08-15 17:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свыше 100 тыс. пассажиров перевезено туристическим поездом «Сочи» с момента его запуска. За два года состав, курсирующий между Туапсе, Сочи и Гагрой совершил более 700 рейсов.

Напомним, что туристический поезд № 927/928 «Сочи» сообщением Туапсе – Сочи – Гагра совершил свой первый рейс 15 августа 2020 года. С тех пор состав пользуется неизменным спросом у пассажиров как для поездки к месту отдыха, так и для однодневных туристических путешествий.

Одно из важных преимуществ поездок на этом составе – удобное пересечение государственной границы. Пассажиры проходят паспортный контроль, не покидая свой вагон, что существенно экономит время и дает возможность больше внимания уделить путешествию и осмотру достопримечательностей.

Вагоны выполнены в ретродизайне, при этом полностью соответствуют современным требованиям комфорта в пути следования. К услугам пассажиров – плацкартные вагоны, вагоны СВ, купе, с местами для сидения, вагон-ресторан. Состав оснащен современными санитарными комнатами, кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Пассажирам поезда «Сочи» доступна не просто услуга перевозки, а комплекс различных сервисов на борту и возможность познакомиться с достопримечательностями республики. Непосредственно в поездке они могут оформить экскурсионные туры и продолжить путешествие по Абхазии. Всего с начала курсирования поезда оформлено порядка 6 тыс. таких туров у проводников.

Приобрести экскурсии также можно, воспользовавшись специальными постаматами, которые расположены в нескольких вагонах поезда. Удобная система позволяет внести оплату при помощи банковской карты. С помощью постаматов можно получить подробную информацию о поезде, оплатить сувениры и услугу тематического фотокупе. Интерактивная система, установленная в купе, позволяет сделать и мгновенно распечатать фото.

В пути следования также можно приобрести тематические сувениры на память о поездке. Чаще всего путешественники выбирают обложки на паспорт с символикой 70-80-х годов, значки, подстаканники и тетрис.

Напомним, что пассажиры могут получить на 25% больше баллов, путешествуя в купейных вагонах туристического поезда «Сочи». Специальное предложение доступно для участников программы лояльности «ЖД Бонус» при покупке билета, а также при совершении поездки до 30 ноября 2022 года между любыми станциями на маршруте следования поезда.

Приобрести билеты и экскурсии можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», в кассах, на нашем сайте, а также в специальных брендированных киосках, расположенных на привокзальной площади и морском вокзале города Сочи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

