2026-04-20 13:46
График движения некоторых пригородных поездов 4 маршрутов Московской железной дороги претерпит изменения 25–26 апреля в связи с модернизацией инфраструктуры.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений МЖД, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы, а также Горьковского, Киевского направлений и МЦД-4 ожидаются 25–26 апреля в связи с планируемыми ремонтными работами.

В частности, на станции Москва-Бутырская с 22:00 25 апреля до 08:00 26 апреля планируется проведение работ по замене стрелочного перевода. Во время проведения работ движение поездов на участке Москва-Смоленская – Бескудниково будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, часть электричек проследует по укороченному маршруту, ряд поездов будет выведен из расписания.

Изменения в расписании поездов на Киевском и Горьковском направлениях связаны с проведением ремонтных работ на нескольких участках в Рязанской области. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, 2 электрички проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

