Железнодорожные работники из Калининграда устроили волонтерские акции на трех мемориальных кладбищах Великой Отечественной войны.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В прошедшие выходные сотрудники компаний Калининградской железнодорожной магистрали устроили общественные работы на воинских захоронениях в поселках Славское Багратионовского района, Поддубное и Полевое Гурьевского района. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В массовой могиле в поселке Славское похоронено около 3,5 тыс. советских воинов и командиров, павших в 1945 году на заключительном этапе Восточно-Прусской операции. Среди них – 2 Героя Советского Союза: лейтенант Филипп Дмитриевич Дмитриев и старшина Александр Иванович Тхоржевский. Работники железной дороги убрали территорию мемориала от сезонного мусора, привели в порядок памятные плиты, обелиски и ограждения, посадили цветы на клумбах. В конце мероприятия были возложены живые цветы к памятнику.

В улучшении состояния воинских захоронений приняли участие более 100 сотрудников компаний железнодорожной магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.