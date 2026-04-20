"Эшелон Победы" стартует свое движение по Калининградской железнодорожной магистрали с 25 апреля.

2026-04-20 11:30
С 25 апреля 2026 года «Эшелон Победы» начнет движение по Калининградской железной дороге, охватив в своем маршруте 12 станций.

Первыми поезд, ведомый паровозом серии Эр, увидят жители Балтийска, где 25 апреля отмечают 81-ю годовщину освобождения города-крепости Пиллау советскими войсками. После этого «Эшелон Победы» отправится в Багратионовск, Ладушкин, Железнодорожный, Нестеров, Гусев, Черняховск, Знаменск, Гвардейск, Полесск и Советск. На каждой станции будут проходить праздничные концерты с участием артистов Дворца культуры железнодорожников и местных творческих коллективов. Кроме того, эшелон привезет мобильную экспозицию Балтийского флота с двумя вагонами-музеями, образцами современного вооружения и редкой техникой времен Великой Отечественной войны, размещенной на платформах.

Проект завершится 4 мая на Южном вокзале Калининграда. С 10:00 до 17:00 на 9-м пути 5-й платформы эшелон будет работать в режиме музейно-выставочного поезда для осмотра техники и экспозиций, а в 16:00 состоится праздничная программа, после которой поезд торжественно отправится со станции.

Расписание прибытия «Эшелона Победы» на станции Калининградской железной дороги с 25 апреля по 4 мая:

Пункт

Время прибытия

Время отправления

25 апреля

    

Балтийск

11:30

13:00

26 апреля

    

Багратионовск

Ладушкин

10:00

14:30

11:30

16:00

30 апреля

    

Железнодорожный

10:00

11:30

1 мая

    

Нестеров

Гусев

Черняховск

10:00

12:20

14:40

11:40

14:00

17:10

2 мая

    

Знаменск

Гвардейск

11:00

14:00

13:20

15:30

3 мая

    

Полесск

Советск

10:00

14:30

12:30

16:00

4 мая

    

Южный вокзал, Калининград

10:00

17:00

Инициатива «Эшелон Победы» впервые была реализована на Калининградской железной дороге в 2025 году: поезд на паровой тяге посетил 8 станций. Проект вызвал множество положительных откликов, поэтому в 2026 году маршрут был расширен до 12 станций, включая Гвардейск, Знаменск, Железнодорожный и Ладушкин, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

