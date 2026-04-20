"Эшелон Победы" стартует свое движение по Калининградской железнодорожной магистрали с 25 апреля.

С 25 апреля 2026 года «Эшелон Победы» начнет движение по Калининградской железной дороге, охватив в своем маршруте 12 станций.
Первыми поезд, ведомый паровозом серии Эр, увидят жители Балтийска, где 25 апреля отмечают 81-ю годовщину освобождения города-крепости Пиллау советскими войсками. После этого «Эшелон Победы» отправится в Багратионовск, Ладушкин, Железнодорожный, Нестеров, Гусев, Черняховск, Знаменск, Гвардейск, Полесск и Советск. На каждой станции будут проходить праздничные концерты с участием артистов Дворца культуры железнодорожников и местных творческих коллективов. Кроме того, эшелон привезет мобильную экспозицию Балтийского флота с двумя вагонами-музеями, образцами современного вооружения и редкой техникой времен Великой Отечественной войны, размещенной на платформах.
Проект завершится 4 мая на Южном вокзале Калининграда. С 10:00 до 17:00 на 9-м пути 5-й платформы эшелон будет работать в режиме музейно-выставочного поезда для осмотра техники и экспозиций, а в 16:00 состоится праздничная программа, после которой поезд торжественно отправится со станции.
Расписание прибытия «Эшелона Победы» на станции Калининградской железной дороги с 25 апреля по 4 мая:
|
Пункт
|
Время прибытия
|
Время отправления
|
25 апреля
|
Балтийск
|
11:30
|
13:00
|
26 апреля
|
Багратионовск
Ладушкин
|
10:00
14:30
|
11:30
16:00
|
30 апреля
|
Железнодорожный
|
10:00
|
11:30
|
1 мая
|
Нестеров
Гусев
Черняховск
|
10:00
12:20
14:40
|
11:40
14:00
17:10
|
2 мая
|
Знаменск
Гвардейск
|
11:00
14:00
|
13:20
15:30
|
3 мая
|
Полесск
Советск
|
10:00
14:30
|
12:30
16:00
|
4 мая
|
Южный вокзал, Калининград
|
10:00
|
17:00
Инициатива «Эшелон Победы» впервые была реализована на Калининградской железной дороге в 2025 году: поезд на паровой тяге посетил 8 станций. Проект вызвал множество положительных откликов, поэтому в 2026 году маршрут был расширен до 12 станций, включая Гвардейск, Знаменск, Железнодорожный и Ладушкин, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.