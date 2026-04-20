"Эшелон Победы" стартует свое движение по Калининградской железнодорожной магистрали с 25 апреля.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 25 апреля 2026 года «Эшелон Победы» начнет движение по Калининградской железной дороге, охватив в своем маршруте 12 станций.

Первыми поезд, ведомый паровозом серии Эр, увидят жители Балтийска, где 25 апреля отмечают 81-ю годовщину освобождения города-крепости Пиллау советскими войсками. После этого «Эшелон Победы» отправится в Багратионовск, Ладушкин, Железнодорожный, Нестеров, Гусев, Черняховск, Знаменск, Гвардейск, Полесск и Советск. На каждой станции будут проходить праздничные концерты с участием артистов Дворца культуры железнодорожников и местных творческих коллективов. Кроме того, эшелон привезет мобильную экспозицию Балтийского флота с двумя вагонами-музеями, образцами современного вооружения и редкой техникой времен Великой Отечественной войны, размещенной на платформах.

Проект завершится 4 мая на Южном вокзале Калининграда. С 10:00 до 17:00 на 9-м пути 5-й платформы эшелон будет работать в режиме музейно-выставочного поезда для осмотра техники и экспозиций, а в 16:00 состоится праздничная программа, после которой поезд торжественно отправится со станции.

Расписание прибытия «Эшелона Победы» на станции Калининградской железной дороги с 25 апреля по 4 мая:

Пункт Время прибытия Время отправления 25 апреля Балтийск 11:30 13:00 26 апреля Багратионовск Ладушкин 10:00 14:30 11:30 16:00 30 апреля Железнодорожный 10:00 11:30 1 мая Нестеров Гусев Черняховск 10:00 12:20 14:40 11:40 14:00 17:10 2 мая Знаменск Гвардейск 11:00 14:00 13:20 15:30 3 мая Полесск Советск 10:00 14:30 12:30 16:00 4 мая Южный вокзал, Калининград 10:00 17:00

Инициатива «Эшелон Победы» впервые была реализована на Калининградской железной дороге в 2025 году: поезд на паровой тяге посетил 8 станций. Проект вызвал множество положительных откликов, поэтому в 2026 году маршрут был расширен до 12 станций, включая Гвардейск, Знаменск, Железнодорожный и Ладушкин, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.