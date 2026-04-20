В первом триместре 2026 года на железнодорожной линии Красноярска объемы транспортировки угля для экспорта из Хакасии в сторону востока возросли в 2,7 раза.

С января по март 2026 года с железнодорожных станций Красноярска в Хакасию было отправлено на восток для экспорта около 1 млн 700 тыс. тонн угля. Это на 2,7 раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

83% всего твердого топлива было отправлено в морские порты Дальнего Востока (1 млн 440 тыс. тонн, что на 3,4 раза больше, чем в январе – марте 2025 года). Большинство перевозок было направлено к Советско-Гаванскому транспортному узлу.

Экспорт угля из Хакасии на восток через сухопутные пограничные переходы в первом квартале составил 297 тыс. тонн.

Также увеличились перевозки в направлении трех пограничных переходов: Нижнеленинское – Тунцзян (отправлено 134,9 тыс. тонн, рост на 76% по сравнению с январем – мартом 2025 года), Гродеково – Суйфэньхэ (отправлено 118,7 тыс. тонн, рост на 31%) и Камышовая – Хуньчунь (отправлено 33,3 тыс. тонн, рост на 68%).

Стоит отметить, что в зимние месяцы этого года железнодорожники и угольщики Сибири работали в сложных погодных условиях. В январе уголь отправлялся при экстремальных морозах, а в феврале – во время сильных снегопадов, когда количество осадков значительно превышало климатическую норму.

Максимальный объем экспортной погрузки угля на восток на станциях КрасЖД в Хакасии был зафиксирован в марте: 614,6 тыс. тонн.

Основным транспортным маршрутом для вывоза экспортного угля из региона остается южное направление КрасЖД Междуреченск – Абакан – Тайшет, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.