За квартал «Городские поезда» в Тамбовском регионе осуществили перевозку свыше 58,8 тыс. пассажиров.

2026-04-21 15:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2026 года в Тамбовской области более 58,8 тыс. пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, работающих в рамках проекта «Городской поезд». Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Самым популярным маршрутом продолжает быть Тамбов-1 – Котовск – Тамбов-1, по которому за три месяца рельсовые автобусы перевезли 16,8 тыс. человек (+8,6% к показателю января – марта 2025 года).

Сейчас «Городские поезда» в Тамбовской области следуют по маршрутам Тамбов-1 – Бокино – Тамбов-1, Тамбов-1 – Селезни – Тамбов-1 и Тамбов-1 – Котовск – Тамбов-1, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

