С первого мая 2026 года на железнодорожных путях Калининграда начинает действовать летнее расписание для движения пригородных поездов.

С первого мая 2026 года на Калининградской магистрали начинает действовать летнее расписание движения пригородных поездов. На курортных маршрутах магистрали дополнительно запланированы 43 рейса.

По Зеленоградскому маршруту в рабочие дни будут ходить 34 электропоезда «Ласточка», в выходные и праздничные дни количество рейсов возрастет до 48.

В дополнение к текущему расписанию в ежедневное движение включены «Ласточки», отправляющиеся от Южного вокзала в 09:05, 11:36, 13:37, 14:42, 15:40, из Зеленоградска – в 09:50, 13:48, 14:32, 16:33, 18:09.

В выходные и праздничные дни дополнительно запланированы поезда из Калининграда в 09:38, 10:40, 12:41, 13:13, 15:14, 16:43, 18:14, 21:00, в обратном направлении – в 10:30, 11:47, 12:29, 14:13, 16:14, 17:50, 19:43 и 21:55.

По Светлогорскому маршруту в рабочие дни «Ласточки» будут совершать по 39 рейсов, в выходные и праздничные – 38.

Дополнительно в ежедневное движение включены поезда, ходящие с Южного вокзала в 09:00, с Северного вокзала – в 10:40 и 15:43, обратно из Светлогорска – в 10:36, 14:16 и 16:18.

В выходные и праздничные дни дополнительные поезда будут отправляться с Северного вокзала Калининграда в 12:37 и 14:41, с Южного вокзала – в 20:23, из Светлогорска – в 11:14, 13:16 и 21:43.

Также на ежедневное движение переводятся поезда отправлением с Северного вокзала в 17:17, с Южного вокзала – в 19:20, из Светлогорска – в 19:33 и 20:36.

Между Зеленоградском и Пионерским Курортом в рабочие дни будут ходить 12 поездов, в выходные и праздничные дни – 11. Ежедневно запланированы поезда из Зеленоградска в 15:34, из Пионерского Курорта – в 17:28.

По Балтийскому маршруту намечено введение дополнительных железнодорожных автобусов. Отправление от Южного вокзала запланировано на 09:48 и 11:30, из Балтийска – на 13:10, 14:30 и 19:05. Также, пригородные "дачные" поезда, которые отправляются с Южного вокзала в 08:10 и 13:05, из Балтийска – в 09:51 и 16:20, будут работать каждый день.

Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов можно будет найти на сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.